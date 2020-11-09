Мэром Винницы переизбрали Моргунова. Он набрал 65,9% голосов

Нынешнего городского главу Винницы Сергея Моргунова поддержали 61,1 тыс. человек.

Моргунов занимает должность мэра Винницы с 2015 года Фото: Сергій Моргунов / Facebook

Сергей Моргунов переизбран мэром Винницы на выборах 25 октября. Об этом свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии 9 ноября.

Моргунов, кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана", набрал 65,93% (61 194 голоса). На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности", бывший народный депутат Сергей Кудлаенко (13,04%), третьем – председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов от "Слуги народа" (6,09%).

Четвертый по результатам голосования – боксер Вячеслав Узелков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (4,6%) и пятая – нардеп Александра Устинова от партии "Голос" (3,35%).

Всего на должность мэра претендовали 10 кандидатов.

Моргунов занимает должность мэра с 2015 года.