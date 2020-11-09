Мэром Винницы переизбрали Моргунова. Он набрал 65,9% голосов

Сергей Моргунов переизбран мэром Винницы на выборах 25 октября. Об этом свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии 9 ноября.
Моргунов, кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана", набрал 65,93% (61 194 голоса). На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности", бывший народный депутат Сергей Кудлаенко (13,04%), третьем – председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов от "Слуги народа" (6,09%).
Четвертый по результатам голосования – боксер Вячеслав Узелков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (4,6%) и пятая – нардеп Александра Устинова от партии "Голос" (3,35%).
Всего на должность мэра претендовали 10 кандидатов.
Моргунов занимает должность мэра с 2015 года.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.