"Метинвест" с начала года бесплатно поставил в госбольницы более 4 тыс. т жидкого и более 200 м³ газообразного кислорода

"Мы как крупнейший горно-металлургический украинский комплекс, группа компаний, не можем оставаться в стороне, и наши социальные инвестиции – это прежде всего забота о людях. Мы не ставим себе главной целью количество производимой стали, для нас не является показателем достижение определенных финансовых цифр. Люди прежде всего", – сообщил директор департамента регионального развития "Метинвеста" Александр Вишняков.

Он добавил, что компания продолжит поставлять кислород на запросы врачей в разные регионы страны.

"В октябре, когда на рынке произошел дефицит кислорода и рост заболеваемости, мы начали получать обращения от власти... от медиков, все просили помочь кислородом. И за октябрь мы поставили 1740 т жидкого кислорода. Всего с начала года... в государственные больницы бесплатно было поставлено кислорода более 4 тыс. т и более 200 м3 газообразного кислорода", – рассказал руководитель.