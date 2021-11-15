"Метинвест" с начала года бесплатно поставил в госбольницы более 4 тыс. т жидкого и более 200 м³ газообразного кислорода

"Мы как крупнейший горно-металлургический украинский комплекс, группа компаний, не можем оставаться в стороне, и наши социальные инвестиции – это прежде всего забота о людях. Мы не ставим себе главной целью количество производимой стали, для нас не является показателем достижение определенных финансовых цифр. Люди прежде всего", – сообщил директор департамента регионального развития "Метинвеста" Александр Вишняков.
Он добавил, что компания продолжит поставлять кислород на запросы врачей в разные регионы страны.
"В октябре, когда на рынке произошел дефицит кислорода и рост заболеваемости, мы начали получать обращения от власти... от медиков, все просили помочь кислородом. И за октябрь мы поставили 1740 т жидкого кислорода. Всего с начала года... в государственные больницы бесплатно было поставлено кислорода более 4 тыс. т и более 200 м3 газообразного кислорода", – рассказал руководитель.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 77,1 тыс. человек.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.