Мининфраструктуры Украины подготовило законопроект, регламентирующий работу такси – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект, регламентирующий работу служб такси, документ опубликован 4 августа на сайте Минифраструктуры, в него можно внести замечания и предложения, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.
Количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тыс., это 1,1% от экономически активного населения страны. 98% предоставляют услуги незаконно, не имея лицензии или не будучи зарегистрированными субъектами предпринимательской деятельности, отметил Криклий.
"Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковых автомобилях на заказ составляет около 40 млрд грн. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит", – уверен министр.
По информации Криклия, законопроект предусматривает:
Легализация рынка такси и перевозок в Украине поможет пополнить госбюджет, а также поможет развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, отметил Криклий.