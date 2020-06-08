Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Немчинов посетил конгресс УАФ. Радукций заявил, что министр "рекламирует нарушение карантина"

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов в воскресенье посетил конгресс Украинской ассоциации футбола во Львове. Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что чиновник нарушил правила карантина, и заявил, что будет требовать объяснений от премьера Дениса Шмыгаля.

Конгресс УАФ состоялся 7 июня во Львове
Конгресс УАФ состоялся 7 июня во Львове
Фото: uaf.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий обвинил министра Кабинета Министров Олега Немчинова в нарушении правил карантина. Как пишет спортивное издание Tribuna.com, так Радуцкий отреагировал на посещение Немчиновым конгресса Украинской федерации футбола, проходившего 7 июня во Львове.

Днем в воскресенье Немчинов написал в Facebook, что "поздравил конгресс с началом работы с соблюдением требований социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований".

"Уважаемый господин министр, вы рекламируете нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского облсовета действует запрет на массовые собрания более 10 человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству", – заявил Радукций в комментарии под сообщением члена Кабмина.

Немчинов в ответ написал: "Организаторы сообщили мне о получении всех разрешений на мероприятие".

На момент публикации новости пост Немчинов в Facebook недоступен. Скриншот переписки опубликован на Tribuna.com.

Скриншот: Олег Немчінов / Facebook / ua.tribuna.com
Скриншот: Олег Немчінов / Facebook / ua.tribuna.com

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели. Во Львовской области 2162 заболевших, 71 умерший.

Теги: Львов, футбол, Украина, эпидемия, карантин, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Олег Немчинов, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам
Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам
Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?
Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?
"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках
"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках
Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS