Немчинов посетил конгресс УАФ. Радукций заявил, что министр "рекламирует нарушение карантина"

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов в воскресенье посетил конгресс Украинской ассоциации футбола во Львове. Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что чиновник нарушил правила карантина, и заявил, что будет требовать объяснений от премьера Дениса Шмыгаля.

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий обвинил министра Кабинета Министров Олега Немчинова в нарушении правил карантина. Как пишет спортивное издание Tribuna.com, так Радуцкий отреагировал на посещение Немчиновым конгресса Украинской федерации футбола, проходившего 7 июня во Львове.

Днем в воскресенье Немчинов написал в Facebook, что "поздравил конгресс с началом работы с соблюдением требований социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований".

"Уважаемый господин министр, вы рекламируете нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского облсовета действует запрет на массовые собрания более 10 человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству", – заявил Радукций в комментарии под сообщением члена Кабмина.

Немчинов в ответ написал: "Организаторы сообщили мне о получении всех разрешений на мероприятие".

На момент публикации новости пост Немчинов в Facebook недоступен. Скриншот переписки опубликован на Tribuna.com.

Скриншот: Олег Немчінов / Facebook / ua.tribuna.com



Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели. Во Львовской области 2162 заболевших, 71 умерший.