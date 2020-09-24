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Минреинтеграции рассказало, как получить деньги за разрушенное жилье на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало пошаговую инструкцию получения денег за разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе.

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За разрушенные дома государство готово платить не более 300 тыс. гривен
Фото: EPA

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разъяснило, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. График шагов министерство опубликовало 23 сентября.

В государственном бюджете Украины в 2020 году на такие расходы предусмотрели 20 млн гривен.

"Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим собственникам жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года", – уточнили в министерстве.

Прежде всего для получения компенсации необходимо подать два пакета документов в орган местного самоуправления (ОМС), военно-гражданской администрации (ВГА) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту расположения разрушенного жилья. В первый пакет входят:

  • заявление о проведении обследования жилья по утвержденной форме;
  • копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  • копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;
  • нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности на жилье у пострадавшего на момент подачи заявления.

Заявителю обязаны дать ответ о решении и дате проведения проверки жилья после пяти календарных дней с момента поступления заявления (проверку жилья проводят не позднее 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

По желанию потерпевший может присоединиться к работе комиссии по обследованию, дать объяснения, добавить документы или информацию и проводить фото- и видеофиксацию проверки жилья.

При наличии оснований заявитель должен получить в течение трех рабочих дней после проведения обследования акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации от ОМС или ВГА.

Заявитель может открыть банковский счет. Второй пакет документов для ОМС или ВГА включает в себя:

  • заявление о выплате денежной компенсации (в нем указываются реквизиты банковской карты и указывается, что заявитель не обращался за помощью в другие ОМС или ВГА); 
  • копию справки о признании лица пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации;
  • копию акта обследования жилья;
  • информационную справку (выписку) из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество про прекращение права собственности на жилье из-за его уничтожения.

После трех рабочих дней пострадавший получает копию решения с указанием суммы компенсации разрушенное жилье.

В случае положительного решения комиссии о выплате компенсаций, на банковский счет потерпевшего отправят деньги в течение пяти рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения.

Размер компенсации не будет превышать 300 тыс. грн, рассказали в Минреинтеграции.

Фото: mtot.gov.ua
Фото: mtot.gov.ua

Теги: Донбасс, деньги, война в Украине, выплаты, пострадавшие, война на Донбассе, имущество, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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