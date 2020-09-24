Минреинтеграции рассказало, как получить деньги за разрушенное жилье на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разъяснило, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. График шагов министерство опубликовало 23 сентября.
В государственном бюджете Украины в 2020 году на такие расходы предусмотрели 20 млн гривен.
"Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим собственникам жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года", – уточнили в министерстве.
Прежде всего для получения компенсации необходимо подать два пакета документов в орган местного самоуправления (ОМС), военно-гражданской администрации (ВГА) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту расположения разрушенного жилья. В первый пакет входят:
Заявителю обязаны дать ответ о решении и дате проведения проверки жилья после пяти календарных дней с момента поступления заявления (проверку жилья проводят не позднее 30 календарных дней с момента принятия такого решения).
По желанию потерпевший может присоединиться к работе комиссии по обследованию, дать объяснения, добавить документы или информацию и проводить фото- и видеофиксацию проверки жилья.
При наличии оснований заявитель должен получить в течение трех рабочих дней после проведения обследования акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации от ОМС или ВГА.
Заявитель может открыть банковский счет. Второй пакет документов для ОМС или ВГА включает в себя:
После трех рабочих дней пострадавший получает копию решения с указанием суммы компенсации разрушенное жилье.
В случае положительного решения комиссии о выплате компенсаций, на банковский счет потерпевшего отправят деньги в течение пяти рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения.
Размер компенсации не будет превышать 300 тыс. грн, рассказали в Минреинтеграции.