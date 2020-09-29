Минздрав Украины предложил ввести пакет помощи для беременных

Министерство здравоохранения Украины инициировало введение пакета услуг по ведению беременности в амбулаторных условиях. Пакет бесплатных услуг будет включать сбор анамнеза, осмотр, УЗИ, лабораторную диагностику.

Беременным предлагают выделять по 1026 грн в месяц на анализы, осмотры и УЗИ Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины предлагает оплачивать женщинам пакет услуг по ведению беременности в амбулаторных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Минздрва 29 сентября.

Каждой женщине предлагается выделить по 1026 грн в месяц.

"В Украине, несмотря на снижение уровня материнской и младенческой смертности, он остается высоким, в 1,5–3 раза выше, чем в Европе. Для того чтобы уменьшить уровень смертности, важно, чтобы за беременными женщинами был соответствующий медицинский уход в медицинских учреждениях", – сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Пакет бесплатных услуг по ведению беременности будет включать сбор анамнеза, осмотр, УЗИ, кардиотокографию, лабораторную диагностику. Прогнозный объем финансирования тарифного пакета на 2021 год – 2,2 млрд грн.

По словам Степанова, одновременно с введением пакета услуг будут введены определенные требования по качеству предоставления медицинских услуг беременным.