На дорогах Украины начислено 2,45 млн грн штрафов за перегрузы – Криклий

С 5-го по 11 октября инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции составили 318 актов нарушений габаритно-весовых параметров. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции проверили около 19 тыс. транспортных средств Фото: depositphotos.com

За прошедшую неделю на украинских дорогах начислено 2,45 млн грн штрафов за перегрузы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщила 12 октября в Facebook пресс-служба ведомства.

C 5-го по 11 октября инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции проверили около 19 тыс. транспортных средств, составили 318 актов нарушений габаритно-весовых параметров, сказано в сообщении.

Наибольшие штрафы за проезд были начислены в Херсонской, Одесской и Донецкой областях.

По сравнению с предыдущей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Винницкой, Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской и Хмельницкой областях.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

В июне 2020 года нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время на дорогах Украины начнут функционировать 40 стационарных весовых комплексов, а контроль на дорогах будет круглосуточным.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ.