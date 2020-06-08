На дороге в Полтавской области машину проткнул отбойник, погиб пассажир

На отбойник на автотрассе Киев – Харьков водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал в час ночи.

В ночь на 7 июня в Пирятинском районе Полтавской области в результате столкновения автомобиля с отбойником погиб человек. Об этом проинформировала полиция Полтавской области.

Авария произошла около 1.00 в районе села Александровка на автотрассе Киев – Харьков.

"По предварительной версии следствия, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 1985 года рождения, допустил наезд на отбойник. В результате ДТП пассажир автомобиля, 1969 года рождения, житель Пирятинского района, от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции.

Водитель машины госпитализирован в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Фото с места ДТП свидетельствуют, что отбойник проткнул машину со стороны переднего правого пассажира.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.