На развертываение COVID-отделений в больницах в случае новой волны заболевания понадобится неделя – Кузин

Он отметил, что после снижения количества заболевших во многих больницах отделения для пациентов с коронавирусом были свернуты.
"Этот процесс происходил еще в начале июня. Замечу, что больных не бросили на произвол судьбы. Пациенты, которые в то время еще находились на стационарном лечении, получили надлежащую медицинскую помощь. Закрытие таких отделений – это лишь финансово-административный механизм. Там остались работать те же врачи, которые при необходимости смогут вернуться к лечению "ковидных" больных. Чтобы восстановить полноценное функционирование этих отделений, понадобится около недели", – сказал Кузин.
По словам главного санврача, указанные учреждения обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и кислорода.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 25 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.
Кузин 23 июля заявлял, что локдаун осенью неминуем. Несмотря на то, что в Украине сейчас фиксируют несколько сотен случаев коронавирусной инфекции в сутки, правительство уже находится в ожидании новой волны, подчеркнул Кузин. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.