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На ВНО зарегистрировалось более 300 тыс. человек, среди выбранных предметов лидирует математика

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Самыми популярными предметами среди участников ВНО являются математика, история Украины и украинский язык и литература
Самыми популярными предметами среди участников ВНО являются математика, история Украины и украинский язык и литература
Фото: ua.depositphotos.com

В Украине идет регистрация на внешнее независимое оценивание, на которое уже подали заявки 327 тыс. участников. Об этом 15 февраля сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлетт в Telegram.

"По данным Украинского центра оценки качества образования, по состоянию на 15 февраля 2022 года сформировано почти 327 тыс. регистрационных карточек и напечатано более 47 тыс. сертификатов участников ВНО и государственной итоговой аттестации (ГИА) на более 200 тыс. тестирований", – говорится в сообщении.

Среди выбранных участниками ВНО предметов лидирует математика – на нее подали заявки 40 898 человек. На втором месте – история Украины – 35 702 человека. Третье место по количеству поданных заявок заняли украинский язык и литература – 33 378 человек.

Также традиционно популярными, по словам Шкарлета, остаются география (24 468 тестирований), английский язык (21 999 тестирований) и биология (16 115 тестирований).

Министр образования напомнил, что регистрация на участие в ВНО длится до 9 марта 2022 года.

Контекст:

В 2021 году основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она длилась до 14 июля включительно.

10% участников ВНО-2021 по английскому языку не сдали тестирование, по математике ВНО не сдал 31% абитуриентов, по физике – 8%, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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