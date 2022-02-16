На ВНО зарегистрировалось более 300 тыс. человек, среди выбранных предметов лидирует математика

"По данным Украинского центра оценки качества образования, по состоянию на 15 февраля 2022 года сформировано почти 327 тыс. регистрационных карточек и напечатано более 47 тыс. сертификатов участников ВНО и государственной итоговой аттестации (ГИА) на более 200 тыс. тестирований", – говорится в сообщении.
Среди выбранных участниками ВНО предметов лидирует математика – на нее подали заявки 40 898 человек. На втором месте – история Украины – 35 702 человека. Третье место по количеству поданных заявок заняли украинский язык и литература – 33 378 человек.
Также традиционно популярными, по словам Шкарлета, остаются география (24 468 тестирований), английский язык (21 999 тестирований) и биология (16 115 тестирований).
Министр образования напомнил, что регистрация на участие в ВНО длится до 9 марта 2022 года.
В 2021 году основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она длилась до 14 июля включительно.
10% участников ВНО-2021 по английскому языку не сдали тестирование, по математике ВНО не сдал 31% абитуриентов, по физике – 8%, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.