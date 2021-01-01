На вооружение ВСУ приняли две новые снайперские винтовки

Винтовки Snipex T-Rex 14,5 и Snipex Alligator 14,5 успешно прошли государственные испытания, сообщает производитель оружия Snipex.

Эффективная дальность стрельбы обоих винтовок составляет до 2000 м Фото: Snipex / Facebook

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение две новые снайперские винтовки украинского производства. Об этом в Facebook сообщает производитель оружия Snipex.

"Винтовки Snipex T-Rex 14,5 и Snipex Alligator 14,5 успешно прошли государственные испытания и успешно выдержали все экзамены! По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5 х 114 приняты на вооружение Вооруженных сил Украины!" – говорится в сообщении.

Эффективная дальность стрельбы обоих винтовок составляет до 2000 м.

23 августа 2020 года на вооружение украинской армии был принят береговой ракетный комплекс "Нептун". Новое вооружение ВСУ получат в 2021 году.