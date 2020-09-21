На юге Украины во время военных учений загорелся полигон

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Об этом 21 сентября в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Для тушения полигона была задействована дежурная пожарная техника, в том числе авиационная.
"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении Генштаба.
Личный состав и техника при тушении возгорания не пострадали.