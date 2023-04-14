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НАПК признало Xiaomi международным спонсором войны

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Xiaomi до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России
Xiaomi до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России
Фото: EPA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло китайскую компанию по производству смартфонов и другой техники Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Об этом 13 апреля говорится на сайте НАПК.

Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но и до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе.

С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет большую сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ, отмечают в НАПК.

"Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", – говорится в сообщении.

Так, в течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессоре. В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж. По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку в объеме $202 млн. 

Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России.

Контекст:

НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны, их можно найти по ссылке. Эти компании автоматически вносят в World-Check – базу данных людей и организаций с повышенным риском, которую используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, смартфон, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Xiaomi
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