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Невзоров: В 2022 году вся Россия ухнула в эту дыру сортирного путинского режима

 
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Невзоров: В России существует демонстративное наплевательство на так называемый свой народ
Невзоров: В России существует демонстративное наплевательство на так называемый свой народ
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Было бы достаточно отказаться от трех дней войны, чтобы профинансировать строительство канализации практически во всех областях России, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Путина не беспокоит, что закрыли McDonald's, а Лаврова цена на лук или гречку тоже не трогает. Они как принимали ванны из черной икры со 100-летним бренди, так и будут это делать. Что касается народа, им всегда было плевать", – отметил собеседник.

Невзоров рассказал, что в России до сих пор погибают люди из-за отсутствия канализации.

"Где-то в Батайске женщина, проломив собой дощатый пол сортира, утонула. Тоже мне событие! Каждый год 120, 140, 180 таких случаев. На 140 млн населения эти сортиры берут свою дань студентами, старушками, детьми. И я бы сказал, еще скромничают. Могли бы поглощать и больше. Почему об этом случае заговорили в 2022-м, когда вся Россия ухнула целиком в дыру сортирного путинского режима?" – обратил внимание Невзоров.

Он заявил, что проблема не решается из-за наплевательского отношения руководства страны к своим гражданам.

"Нужно было бы отказаться от трех дней войны, чтобы на эти деньги сделать канализацию практически всем областям России. Но тем не менее, что существует демонстративное наплевательство на так называемый свой народ. А санкции, что?.. Ну, осталась ЛДПР без импортной косметики. Они как-нибудь уголечком подведут глаза, а щеки свеклой – и все у них будет в порядке", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, санкции, война, экономика, Алеся Бацман, война России против Украины, канализация, интервью
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