Новая волна COVID-19 уже сравнялась с волной прошлой осени и через несколько недель может достигнуть показателей весны – НАН Украины

В НАН отметили, что в последние две недели заболеваемость продолжала быстро расти по всем ключевым показателям.
"Количество новых случаев болезни выросло вдвое за две недели и в пять раз в месяц. За две недели число положительных результатов ПЦР-тестов выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций – в 1,7 раза. Смертность выросла в 2,3 раза. По большинству показателей текущая волна сравнялась и превысила прошлогоднюю осеннюю волну. В частности, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах уже на 6% больше и продолжает стремительно расти.... При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны через одну-две недели", – говорится в прогнозе.
Также среднее количество новых заражений в Украине за последнюю неделю увеличилось до 13 175 в день, а среднее количество летальных случаев – 264.
"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", – добавили в НАН.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
По состоянию на 13 октября 15 украинских областей по индикаторным показателям Минздрава относятся к "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Херсонская область с 15 октября перейдет в "красную" зону.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.