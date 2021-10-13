Новая волна COVID-19 уже сравнялась с волной прошлой осени и через несколько недель может достигнуть показателей весны – НАН Украины

Количество новых случаев COVID-19 выросло вдвое за две недели, сообщили в НАН Фото: EPA

В НАН отметили, что в последние две недели заболеваемость продолжала быстро расти по всем ключевым показателям.

"Количество новых случаев болезни выросло вдвое за две недели и в пять раз в месяц. За две недели число положительных результатов ПЦР-тестов выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций – в 1,7 раза. Смертность выросла в 2,3 раза. По большинству показателей текущая волна сравнялась и превысила прошлогоднюю осеннюю волну. В частности, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах уже на 6% больше и продолжает стремительно расти.... При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны через одну-две недели", – говорится в прогнозе.

Также среднее количество новых заражений в Украине за последнюю неделю увеличилось до 13 175 в день, а среднее количество летальных случаев – 264.

"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", – добавили в НАН.