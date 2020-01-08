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Обладминистрации блокируют приходам переоформление документов на ПЦУ – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что оформлять документы приходам, решившим перейти в ПЦУ, чиновники обязаны независимо от того, нравится им это или нет.

Епифаний подчеркнул, что решение о переходе в ПЦУ принимается большинством
Епифаний подчеркнул, что решение о переходе в ПЦУ принимается большинством
Фото: ЕРА

Областные государственные администрации блокируют оформление документов приходам, которые решили перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил телеканалу "Прямий" в интервью, опубликованном 6 января.

"Каждая община, которая стремится перейти, она хотела бы сразу оформить это юридически. А это зависит уже не от нас, а зависит от органов местного самоуправления. И сейчас в определенной степени мы видим блокирование со стороны областных администраций. И мы на это будем обращать внимание и украинской власти, что должно происходить все в рамках закона. Нравится или не нравится тому или иному чиновнику, а он должен действовать справедливо, быть на стороне народа", – сказал митрополит.

Он подчеркнул, что решение о переходе в ПЦУ община принимает большинством.

"Если 90% общины проголосовала, согласно требованиям закона, приняла решение, а чиновник это блокирует, то конечно, это несправедливо, и поэтому мы будем на это в будущем обращать внимание. И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую волну переходов со стороны [Украинской православной церкви] Московского патриархата в Православную церковь Украины", – отметил Епифаний.

Он рассказал, что процесс перерегистрации приостановлен из-за исков УПЦ МП.

"Практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации. И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства – на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно", – заявил Епифаний.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года путем объединения УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП создание новой церкви не поддержала.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его в Стамбуле главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. 

По состоянию на октябрь Православная церковь Украины имела 7 тыс. приходов.

Теги: Украина, церковь, чиновники, документы, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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