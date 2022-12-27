Оккупанты на автомобиле сбили на остановке в Мариуполе пенсионера-инвалида, он умер в реанимации

Об этом сообщается в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" 27 декабря.
"На машине номеров, конечно, нет. Единственное, где остались рожи тварей, – у нас на видео, – говорится в сообщении. – Постояли, поехали. Приехала комендатура, всех зрителей разогнала. Вояки поехали, как так и надо, деда забрала реанимация… Беспредел. Что совсем уже не новость".
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в Telegram, что травмированный пенсионер-инвалид скончался в больнице.
"Внучка мариупольца, которого сегодня сбила русня, отписалась, что человек умер", – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.