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Оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой – советник мэра

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В Мариуполе полностью разрушена половина жилых многоэтажек, сообщал мэр
В Мариуполе полностью разрушена половина жилых многоэтажек, сообщал мэр
Фото: ЕРА

В оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области отопительный сезон в ближайшую зиму не начнут. Об этом 25 июня сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Несмотря на громкие заявления о подготовке к отопительному сезону и восстановлении котельных, руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле в первую очередь по частным домам, даже газифицированным", – написал он.

Советник мэра считает, что это "прямой сигнал и признание очевидного факта – отопления зимой не будет" – не из-за нежелания оккупантов, а "сугубо технически".

"Все котельные в Мариуполе давно модернизированы и переведены на единый вид топлива – природный газ. Восстановить газоснабжение в Мариуполе невозможно путем ремонта из-за огромных повреждений газовода как магистрального, так и по домам. Подача газа грозит превратить город в взрывчатку", – объяснил Андрющенко.

По словам советника мэра, до начала зимы в Мариуполе нереально перестроить горелки на твердое топливо.

"Каков план Б у оккупантов? Наиболее вероятным является подталкивание к депортации в Россию в ближайшие месяцы. В эту гипотезу, кроме отопления, укладывается и частично искусственный кризис с водой и гуманитаркой. Горожане не нужны в таком количестве оккупантам в Мариуполе. Только минимум, необходимый для обслуживания военно-транспортных баз вокруг порта", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

12 июня Андрющенко написал, что оккупанты объявили жителям Мариуполя об отсутствии отопления будущей зимой в городе. Вместо этого в Мариуполе будут установлены палатки обогрева. Советник мэра усомнился в возможности обогреть таким способом оставшихся в Мариуполе 130 тыс. горожан.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.

Теги: Россия, газ, война, захват, Мариуполь, отопление, отопительный сезон, катастрофа, депортация, гуманитарная катастрофа, ремонт, советник, война России против Украины, население, природный газ, Петр Андрющенко
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