Ответа от контакт-центра Минздрава по COVID-19 иногда придется ждать 48 часов

С начала работы украинский контакт-центр, куда можно обращаться с вопросами по COVID-19, получил 27 тыс. звонков. В Минздраве отмечают, что ответ на некоторые вопросы приходится ждать по 48 часов.

Если у оператора круглосуточного контакт-центр, куда можно обращаться с вопросами по COVID-19, нет ответа на ваш вопрос, то придется подождать его 48 часов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге Минздрава 11 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сейчас в контакт-центре работают 150 операторов. Они осведомлены о делении Украины на зоны и условиях карантина.

Однако в случае, если у оператора сразу нет ответа на ваш вопрос или ему надо обратиться за уточнением к местной власти или к Минздраву, то вам придется подождать ответа не менее 48 часов. Такое время ожидание связано с алгоритмом работы центра: каждое обращение автоматически фиксируется в специальной системе, копия обращения направляется в Минздрав и в регион, о котором спрашивали. На местах дают ответ, который тоже фиксируется в базе, и уже после этого оператор перезванивает гражданину.

В Минздраве уверяют, что работают над тем, чтобы отвечать на все вопросы в течении рабочего дня.

С начала работы контакт-центр получил 27 тыс. звонков. Чаще всего спрашивали о диагностике COVID-19, амбулаторном лечении, бесплатных и платных тестированиях, порядке прохождения самоизоляции.

Контакт-центр был запущен 2 ноября. Его номер: 0-800-60-20-19. По словам министр здравоохранения Максима Степанова, линию решили создать поскольку региональные горячие линии "очень сильно сбоят".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.