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Пенсии получают 660 тыс. украинцев с оккупированных территорий – Минсоцполитики

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная считает, что жители оккупированных территорий, которые заработали пенсию в Украине, должны ее получать.

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Оформить пенсию жители ОРДЛО могут в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольных Украине территориях, отметила Лазебная
Оформить пенсию жители ОРДЛО могут в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольных Украине территориях, отметила Лазебная
Фото: kmu.gov.ua

Украина регулярно выплачивает пенсии 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявила министр социальной политики Украины Мария Лазебная.

"Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получать. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух пунктах пропуска в Счастье и Золотом будут открыты центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже человек сегодня не входит в число этих 660 тыс. пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит, он сможет прийти и оформить ее", – сказала Лазебная.

Министр добавила, что, если человеку, который работал и сейчас живет на неподконтрольных территориях, недавно исполнилось 60 лет, оформить пенсию он может только в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольной правительству территории Украины.

"Это все остается в силе, оно действует. Главное, чтобы не были закрыты пункты пропуска", – заявила глава Минсоцполитики.

По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составлял 3,4 тыс. грн.

С конца 2014 года Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

26 ноября 2019-го в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реализации права на пенсию". Законопроект призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Документ предлагает отменить обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий и выплачивать задолженности по пенсии без срока давности. Также в законопроекте предлагается возможность жителям ОРДЛО, которые не могли платить страховые взносы, докупить стаж без применения санкций.

В феврале 2020-го документ был отправлен на доработку в профильный комитет.

Теги: Украина, пенсии, Министерство социальной политики, пенсионеры, пенсия, ОРДЛО, Марина Лазебная
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