“Питание солдата НАТО – $25 в сутки, у нас – меньше $4”. Боец ВСУ высказался про оппонентов Минобороны

"По поводу этой истории с закупками продовольствия для ЗСУ не хотел писать сразу – нет смысла что-то анализировать, пока хайп. Хотя ряд моментов, как политолог, сразу отметил. Выборку, сравнение годового контракта с текущей ценой, там много всего. А с коррупционной составляющей пусть разбирается НАБУ. Им за это платят большие деньги и выдают дорогие тактические носки. Плюс профильный парламентский комитет", – объяснил политолог.

Он подчеркнул, что Министерство обороны Украины не закупает продукты, а заключает контракт на поставку услуги.

"МО не покупает яйца, а покупает услугу. Кормить определенное количество бойцов в течение года. То есть рацион. К рациону есть набор требований. Не просто калории, а разнообразие. Потому что съесть два мешка перловки солдат не сможет и не захочет. И если твое предложение этим требованиям соответствует, ты идешь на тендер с ценовым предложением. В прошлом году суточный рацион украинского военного – это 120 грн в сутки. В этом году поставщики вышли с предложениями от 151 грн до 162. После переговоров спустились до 145,8 грн. А теперь вопрос: 145,8 грн в сутки – это много или мало?" – написал Сазонов.

Военнослужащий отметил, что в странах НАТО затраты на питание военных в разы больше.

"Для понимания: по странам НАТО сейчас $25 в сутки. В 2015 году было €20. Относительно расходов на питание военнослужащих армий стран НАТО: они зависят от страны и как построен процесс. В качестве примера могу привести пример бойцов НАТО в Афганистане, там трехразовое питание, которое стоит около €20 в сутки на военнослужащего. "Солдат ест, сколько хочет". Это слова представителя Агентства по материально-техническому обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) Бюлента Тюдеша, которые он сказал, находясь в Киеве в далеком 2015 году. Итак, солдат НАТО – $25. У нас – меньше $4. Спрошу вместе с Резниковым: кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной? Кто-то действительно считает, что наш солдат ест много?" – заявил он.