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“Питание солдата НАТО – $25 в сутки, у нас – меньше $4”. Боец ВСУ высказался про оппонентов Минобороны

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Кирилл Сазонов: 145,8 грн в сутки это много или мало?
Кирилл Сазонов: 145,8 грн в сутки – это много или мало?
Фото: Кирило Володимирович / Facebook

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, воюющий в Донецкой области, назвал хайпом выдвинутые против Минобороны обвинения в завышении цен на закупках продуктов питания для украинских солдат, отметив, что стоимость рациона солдата ЗСУ более чем в шесть раз ниже стоимости рациона солдата НАТО. Об этом Сазонов написал на своей странице в Facebook.

"По поводу этой истории с закупками продовольствия для ЗСУ не хотел писать сразу – нет смысла что-то анализировать, пока хайп. Хотя ряд моментов, как политолог, сразу отметил. Выборку, сравнение годового контракта с текущей ценой, там много всего. А с коррупционной составляющей пусть разбирается НАБУ. Им за это платят большие деньги и выдают дорогие тактические носки. Плюс профильный парламентский комитет", – объяснил политолог.

Он подчеркнул, что Министерство обороны Украины не закупает продукты, а заключает контракт на поставку услуги.

"МО не покупает яйца, а покупает услугу. Кормить определенное количество бойцов в течение года. То есть рацион. К рациону есть набор требований. Не просто калории, а разнообразие. Потому что съесть два мешка перловки солдат не сможет и не захочет. И если твое предложение этим требованиям соответствует, ты идешь на тендер с ценовым предложением. В прошлом году суточный рацион украинского военного – это 120 грн в сутки. В этом году поставщики вышли с предложениями от 151 грн до 162. После переговоров спустились до 145,8 грн. А теперь вопрос: 145,8 грн в сутки – это много или мало?" – написал Сазонов.

Военнослужащий отметил, что в странах НАТО затраты на питание военных в разы больше.

"Для понимания: по странам НАТО сейчас $25 в сутки. В 2015 году было €20. Относительно расходов на питание военнослужащих армий стран НАТО: они зависят от страны и как построен процесс. В качестве примера могу привести пример бойцов НАТО в Афганистане, там трехразовое питание, которое стоит около €20 в сутки на военнослужащего. "Солдат ест, сколько хочет". Это слова представителя Агентства по материально-техническому обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) Бюлента Тюдеша, которые он сказал, находясь в Киеве в далеком 2015 году. Итак, солдат НАТО – $25. У нас – меньше $4. Спрошу вместе с Резниковым: кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной? Кто-то действительно считает, что наш солдат ест много?" – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BLm9big4Udaz1cZE1qebZ2QcD88eLPhLxZ5ZPoqk7Mobr4KuyoThUwmZi6B56cD9l&id=100081240909702

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.

Теги: коррупция, военные, Министерство обороны Украины, продукты, госзакупки, тендер, расследование, Минобороны, Кирилл Сазонов, яйца, питание
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