Почти половина украинцев считают позитивным событием распад СССР – опрос

31,7% опрошенных украинцев считают, что распад СССР – это скорее плохое событие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

Почти половина украинцев считают позитивным событием распад СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

49,1% опрошенных ответили, что это было скорее хорошо.

В то же время 31,7% респондентов считают, что распад СССР – это скорее плохо.

Еще 19,2% украинцев не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился совместно Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.