Подстрекал брать взятки судей Верховного Суда. НАБУ обыскивает офис главы Государственной судебной администрации

По ее данным, действующий руководитель ГСА 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс, из которых $5 тыс. должны были быть переданы судьям ВС за вынесение решения, а $2,5 тыс оставались ему "за посредничество".
"В дальнейшем председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями ВС, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП экс-главы ВС на получении неправомерной выгоды, поведение председателя ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намереваясь возвращать полученную им неправомерную выгоду", – говорится в сообщении.
Детективы НАБУ проводят обыск в ГСА Украины и готовятся сообщить подозрение предварительно по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение преступления, подстрекательство ко взятке).
НАБУ не называет фамилии фигуранта. "Судебно-юридическая газета" пишет, что речь о действуещем главе ГСА Алексее Сальникове.
15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.
Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".
16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.
Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.
Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.