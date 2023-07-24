ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Подстрекал брать взятки судей Верховного Суда. НАБУ обыскивает офис главы Государственной судебной администрации

Глава ГСА предлагал $5 тыс. за решение в пользу одного из коммерческих предприятий НАБУ
Глава ГСА предлагал $5 тыс. за решение в пользу одного из коммерческих предприятий – НАБУ
Фото: НАБУ / Telegram

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает главу Государственной судебной администрации в подстрекательстве к неправомерной выгоде судей Верховного суда Украины. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила 24 июля в Telegram.

По ее данным, действующий руководитель ГСА 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс, из которых $5 тыс. должны были быть переданы судьям ВС за вынесение решения, а $2,5 тыс оставались ему "за посредничество".

"В дальнейшем председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями ВС, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП экс-главы ВС на получении неправомерной выгоды, поведение председателя ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намереваясь возвращать полученную им неправомерную выгоду", – говорится в сообщении.

Детективы НАБУ проводят обыск в ГСА Украины и готовятся сообщить подозрение предварительно по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение преступления, подстрекательство ко взятке).

НАБУ не называет фамилии фигуранта. "Судебно-юридическая газета" пишет, что речь о действуещем главе ГСА Алексее Сальникове.

Контекст:

15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".

16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.

Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.

Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.

Теги: обыск, Верховный Суд, взятка, НАБУ, подозрение, Государственная судебная администрация, Всеволод Князев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного со съемками Горбуновым сериала за 33 млн. грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного со съемками Горбуновым сериала за 33 млн. грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
Галина ГРИШИНА
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Все, чего я достиг, это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Галина ГРИШИНА
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного – 21-летняя дочь экс-жены Джеджулы показала их свадебные фото
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного – 21-летняя дочь экс-жены Джеджулы показала их свадебные фото
Галина ГРИШИНА
Как приготовить вкусную и ароматную вишневую наливку. Точные пропорции и пошаговый рецепт всего из пяти продуктов
Как приготовить вкусную и ароматную вишневую наливку. Точные пропорции и пошаговый рецепт всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото
56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (207301)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (72342)
3
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (55228)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (44884)
5
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (26793)
6
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (21579)
7
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (19866)
8
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания (17518)
 
 
 
 