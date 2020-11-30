Полицейские составили более 8 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в Украине

В Национальной полиции Украины сообщили, что только в Киеве за выходные составили более 400 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8600 протоколов. Об этом он сказал на совещании под руководством Президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в Офисе президента Украины 30 ноября.

Других подробностей в сообщении не приводится. В тоже время пресс-служба Национальной полиции Украины 30 ноября уточнила, что за выходные киевские полицейские составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" в качестве превентивной меры. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах (14–15, 21–22 и 28–29 ноября). По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

Госпродпотребслужба Украины считает, что "карантин выходного дня" не дал эффективного результата в борьбе с COVID-19

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. В Офисе президента собираются провести совещание, на котором решат, нужно ли вводить жесткий карантин.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что правительство намерено ввести локдаун с 24 декабря 2020-го по 15 января 2021 года.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.