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Полиция расследует обстрел автобуса в Харьковской области по двум статьям

В полиции сообщили, что расследуют обстрел автобуса в Харьковской области по фактам хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц Уголовного кодекса Украины.

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На трассе Киев Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты За жизнь
На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция открыла два уголовных производства после обстрела неизвестными автобуса в районе Люботина Харьковской области. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. 

По информации ведомства,  действия злоумышленников квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 15 п. 1, 7, 12 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, которое совершено по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Согласно указанным статьям, максимальное наказание, которое грозит злоумышленниками, – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

В результате инцидента в больницу доставлены четыре человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие – различные ранения от резиновых пуль, отметили в полиции.

27 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявил, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента злоумышленников задержали в Красноградском районе Харьковской области. Всего задержали 14 человек.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов "Национального корпуса" произошел конфликт со стрельбой.

Теги: Харьков, полиция, покушение, автобус, хулиганство, обстрелы, Люботин, уголовное производство
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