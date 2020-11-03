Полиция разоблачила группировку, вербовавшую украинцев для перевозки мигрантов в Европу

Группа из пяти человек, жителей Одессы и аннексированного Крыма, смогли завербовать более 200 украинцев для перевозки нелегальных мигрантов в Европу. По данным Национальной полиции Украины, за одного украинца они получали до $3 тыс.

Украинцы должны были перевозить в Европу по морю мигрантов из Юго-Западной Азии Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины рассказала о разоблачении транснациональной преступной группировки, члены которой вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства 3 ноября.

Фигурантами дела оказались пять человек, жители Одесской области и аннексированного Россией Крыма. С 2015 года они вербовали украинцев и перемещали их Турцию. Там их передавали местным сообщникам.

За пять лет группа завербовала более 200 украинцев. Полицейские установили, что за одного человека они получали до $3 тыс.

По информации полиции, завербованные украинцы должны были незаконно доставлять мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу. Вербовщики скрывали факт жесткой уголовной ответственности за перевозку мигрантов в тех странах, куда их перевозили.

Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии. Всего в местах лишения свободы находится более 200 украинских граждан, которые перевозили нелегалов по морю, уточнили в полиции.

"Для наших соотечественников это была дорога в один конец. Торговцы людьми обещали шкиперам-украинцам, что в случае задержания их ждет депортация домой или несколько месяцев миграционного ареста", – рассказал руководитель Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми и незаконной миграцией Нацполиции Украины Сергей Пантелеев.

Подозреваемым сообщили о подозрении в преступлении по части 3 статьи 149 и части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.