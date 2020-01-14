Полиция разоблачила группу вымогателей, которые, представляясь участниками АТО, похищали людей

Полиция зафиксировала четыре эпизода вымогательства преступной группой на сумму около 11 млн грн. Правоохранители установили, что мужчины работали по заказу третьих лиц.

Правоохранители разоблачили группу вымогателей, которые, представляясь участниками АТО, похищали людей. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Следователи зафиксировали четыре эпизода с вымогательством несуществующих долгов на сумму около 11 млн грн. В полиции заявили, что в 2019 году 26-летний россиянин создал преступную группу, которая "работала" по заказу третьих лиц.

Правоохранители установили, что одному из потерпевших и его семье угрожали убийством и вымогали у него $400 тыс. По версии следствия, в сентябре 2019 года в Киеве похитили мужчину и требовали у него €15 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Лидера группы объявили в международный розыск, четырех подозреваемых – в государственный. Еще троих фигурантов дела задержали.