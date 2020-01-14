Полиция разоблачила группу вымогателей, которые, представляясь участниками АТО, похищали людей

Правоохранители разоблачили группу вымогателей, которые, представляясь участниками АТО, похищали людей. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.
Следователи зафиксировали четыре эпизода с вымогательством несуществующих долгов на сумму около 11 млн грн. В полиции заявили, что в 2019 году 26-летний россиянин создал преступную группу, которая "работала" по заказу третьих лиц.
Правоохранители установили, что одному из потерпевших и его семье угрожали убийством и вымогали у него $400 тыс. По версии следствия, в сентябре 2019 года в Киеве похитили мужчину и требовали у него €15 тыс.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Лидера группы объявили в международный розыск, четырех подозреваемых – в государственный. Еще троих фигурантов дела задержали.