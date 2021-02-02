Полиция задержала наркодельца из Житомирской области, его экстрадировали из Дании

Полицейские задержали главаря преступной группы, которая изготовляла и продавала амфетамин на территории Житомирской и Винницкой областей. Он выехал из Украины по загранпаспорту родного брата, но при содействии "Интерпола" украинца задержали в Дании.

В Украину экстрадировали из Дании 50-летнего организатора группировки в Житомирской области, которая изготовляла и распространяла амфетамин. О задержании рассказали в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook 2 февраля.

В 2019 году правоохранители задержали четырех участников преступной группы, которая изготовляла и продавала амфетамин. Но главный фигурант бежал за границу. Организатор группировки из Житомира воспользовался сходством со своим родным братом. По его загранпаспорту выехал из Украины и пересек границу с Польшей.

"Житель Житомирской области привлек своих родных и близких к производству и дальнейшему распространению психотропного вещества оптовыми партиями на территории Житомирской и Винницкой областей. Собрав достаточно доказательств, полицейские пресекли преступный умысел наркодельцов. Правоохранители изъяли большое количество наркотиков, прекурсоров и оружие", – сообщили в полиции.

Мужчину объявили в международный розыск. Год он скрывался от правоохранителей. При содействии "Интерпола" украинца задержали в Дании и экстрадировали в Украину. Его доставили в изолятор временного содержания. За производство и продажу наркотиков мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Другим подозреваемым вручили подозрение по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.