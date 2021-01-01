Португалия возглавила Совет Евросоюза

Португалия приняла эстафету у Германии на председательство в Совете Евросоюза, сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Правительство в Лиссабоне займется борьбой с последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса.



Португалия будет в четвертый раз председательствовать в Совете ЕС Фото: EPA

Португалия с 1 января станет председателем Совета Европейского союза после Германии, написал в Twitter премьер-министр Португалии Антониу Кошта 30 декабря.

Португалия будет председательствовать под девизом "время действовать для справедливого, "зеленого" и цифрового восстановления".

"Это – честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель", – отметил премьер.

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. #EU2021PT #EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI — António Costa (@antoniocostapm) December 30, 2020

Председательствовать в Совете ЕС Португалия будет шесть месяцев.

Главной задачей левоцентристского правительства в Лиссабоне во время председательства будет координация оказания помощи в рамках принятого в ЕС пакета объемом в 750 млрд евро, на преодоление кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет "Німецька хвиля".

Речь идет о кампании по вакцинации в ЕС и осуществлении планов отдельных государств блока по восстановлению экономики. На повестке дня будут и социальные вопросы. В мае запланирован саммит ЕС, на котором главы государств и правительств блока должны сделать выводы из пандемии COVID-19 и расширить социальные права европейцев. Еще одним приоритетом Португалия выделила отношения Евросоюза и стран Африки.

Португалия в четвертый раз будет главенствовать в Совете ЕС, отмечает "Німецька хвиля". Председательство в этом органе меняется на ротационной основе. Каждые полгода одна из 27 государств Европейского союза передает эту эстафету. Так, перед Германией Совет ЕС возглавляла Хорватия. С 1 июля 2021 года эти полномочия перейдут к Словении.