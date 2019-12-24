Предпраздничные очереди на границе с Польшей сократились – Госпогранслужба

В течение прошедших суток больше всего автомобилей на польско-украинской границе – почти 5 тыс. – оформили в пунктах пропуска "Краковец" – "Корчева" и "Шегини" – "Медика", сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В течение последних суток на польско-украинской границе начали сокращаться предпраздничные очереди на въезд в Украину. Об этом проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы 24 декабря.

Так, в ведомстве отметили, что в течение суток больше всего было оформлено легковых транспортных средств в пунктах пропуска "Краковец" – "Корчева" и "Шегини" – "Медика" – почти по 2,5 тыс. автомобилей; "Рава-Русская" – "Гребенное", "Грушев" – "Будомеж" пропустили более 1,5 тыс., "Ягодин" – "Дорогуск" и "Устилуг" – "Зосин" – более 1 тыс., "Угринов" – "Долгобичув" и "Смильница" – "Кросценко" – более 800.

В Госпогранслужбе сообщили, что увеличили количество пограничных нарядов, в отдельных пунктах пропуска оборудовали дополнительные рабочие места для проверки документов, а на въезде в Украину использовали полосы движения, которые "в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы".

По состоянию на 12.00 "полностью отсутствовали" очереди перед пунктами пропуска "Устилуг" – "Зосин", "Угринов" – "Долгобичув" и "Смильница" – "Кросценко", до 100 автомобилей ожидали оформления перед пунктами пропуска "Рава-Русская" – "Гребенное", "Грушев" – "Будомеж" и "Шегини" – "Медика".

В пунктах пропуска "Ягодин" – "Дорогуск" и "Краковец" – "Корчева" стояло около 300 автомобилей. По прогнозу пограничников, все, кто намерен пересечь украинскую-польскую границу, смогут это сделать сегодня.

"Очереди легковых транспортных средств в страны Евросоюза со стороны Украины отсутствуют, однако Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после завершения праздников", – добавили в ведомстве.

Фото: dpsu.gov.ua

Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефьодов отмечал, что очереди на въезд из Польши в Украину, которые образовались 22 декабря, в преддверии Нового года традиционны.