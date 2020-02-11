Приложение "Дія" за четыре дня сказали более 1 млн раз – Федоров

Мобильное приложение "Дія" сохраняет первые позиции по загрузкам бесплатных приложений в украинских App Store и Play Market, рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров рассказал, что "Дія" опередила в Украине Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

Мобильное приложение "Дія" в течение четырех суток после презентации скачали более 1 млн раз. Об этом вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook 10 февраля.

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market топ бесплатных. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp", – написал он.

По словам Федорова, в приложении уже более 1 млн 47 тыс. уникальных пользователей, 646 141 из которых установил "Дію" на Android, 398 160 – на iOS.

Более 870 тыс. авторизировались в приложении через банки, сделано 869 964 запросов на получение прав (выдано 463 552) и 869 396 запросов на получение техпаспорта (выдано 463 552), отметил министр.

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", – добавил он.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".