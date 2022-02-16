"Продам гараж на Соломе". Украинцы потроллили трансляцию Reuters с Майдана и российское посольство. Видео

Таким образом компания Dronarium, которая занимается аэрофотосъемкой с помощью дронов, передала привет агентству, отмечается в Facebook Dronarium.

В YouTube стрим Reuters с Майдана сейчас недоступен.

Скриншот: Reuters / YouTube

Однако он есть в Twitter агентства. Посмотреть на дрон можно на последних 7 минутах трансляции.

LIVE: View of Kyiv's Maidan square amid Russia-Ukraine crisis https://t.co/nRnPhRQMS5 — Reuters (@Reuters) February 15, 2022

Также запись троллинга обнародовал в Facebook видеоредактор "Украинской правды" Эльдар Сарахман.

Журнал Bird In Flight обратил внимание на номер телефона, который оставили для связи авторы "объявления" – это один из контактных номеров посольства РФ в Киеве.

"Вчера Reuters запустил онлайн-трансляцию с киевского Майдана, а сегодня дрон с объявлением рекламирует в эфире гараж. Только вместо номера владельца – телефон российского посольства", – иронизируют авторы поста.