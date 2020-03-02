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Производитель предложил изменить подход к обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации

Деньги на протезы, инвалидные коляски и другие технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а в основном в конце года, отметил руководитель компании "Форвард-Орто" Андрей Рий.

Андрей Рий: Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное
Андрей Рий: Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное
Фото: Андрій Рій  / Facebook

Украинская компания по производству технических средств реабилитации – протезов, инвалидных кресел и т.д. – ЧП "Форвард-Орто" на выездном совещании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложила предпринять ряд шагов для обеспечения прозрачности и конкуренции на рынке. Об этом сообщил в своем Facebook руководитель компании Андрей Рий.

Речь идет об открытии для предприятий информации в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Рий предложил, не открывая персональные данные людей, дать возможность производителям и поставщикам видеть все предварительные заказы и просматривать информацию об окончании срока эксплуатации технических и других средств реабилитации. Также он считает целесообразным пересмотреть сроки обеспечения техническими средствами реабилитации для колесных высокофункциональных активных кресел, изготавливаемых по индивидуальным заказам пользователя. Третье предложение касается внедрения авансов, чтобы лица с инвалидностью могли получать средства реабилитации в течение года, а не только в декабре, как это происходит сейчас.

"Мы все знаем, что одной из самых болезненных проблем является то, что в течение года деньги на технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а большая часть финансирования приходится на конец календарного года. То есть предприятиям нужно освоить огромные суммы в очень короткие сроки. Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное", – пояснил Андрей Рий.

Он рассказал, что ЧП "Форвард-Орто" в рамках государственно-частного партнерства с Тернопольским городским советом в настоящее время создает первый в Украине инновационный проект для детей с инвалидностью, воинов АТО и других групп населения. Он будет оснащен самым современным оборудованием лучших мировых производителей, по всем европейским стандартам обустроят гимнастический зал, собственный гидрокомплекс и специализированный инновационный полигон для обучения ходьбе в различных условиях. Специалисты будут сопровождать реабилитацию как отдельных лиц, так и семей в социальных вопросах, помогать родителям в освоении программ реабилитации, оказывать психологическую и профессиональную медицинскую помощь.

"Надеюсь, что, когда мы его откроем, наш опыт станет примером того, как бизнес вместе с властью может создать условия для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами европейского качества", – подчеркнул руководитель компании.

https://www.facebook.com/forwardorto/posts/1417823218404382

Теги: Украина, протезы, реабилитация, инвалидность
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