Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Просим терпения и понимания". Служба "Ин Тайм" сообщила, что ее клиентов обслужат другие компании

Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк утверждает, что их конкурент, служба доставки "Ин Тайм", обанкротился.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Служба "Ин Тайм" была создана в 2002 году
Служба "Ин Тайм" была создана в 2002 году
Фото: ІнТайм / Facebook

Украинская служба доставки "Ин Тайм" проинформировала 1 марта о возникших у нее сложностях.

"Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", – сказано в сообщении.

Компания поблагодарила тех, кто "протянул руку помощи".

"Просим терпения и понимания от наших клиентов", – отметили в службе.

Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил 2 марта в Facebook, что "Ин Тайм" обанкротилась.

"Ин Тайм" – банкрот. С одной стороны, проигрыш конкурента – твой выигрыш, поэтому я должен радоваться. Но это плохая новость для пострадавших клиентов, сотрудников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, так так страдает репутация всего рынка... Я не знаю точных причин трагедии "Ин Тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент", – написал он.

https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/3794603787231366

"Ин Тайм" была создана в 2002 году как логистическая компания для экспресс-доставки и имела более 600 отделений в Украине.

Теги: Украина, Новая почта, банкротство, логистический центр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS