Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине

"Теперь граждане Польши смогут пребывать на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины", – написал Железняк.
По словам нардепа, речь, в частности, идет о регистрации карты налогоплательщика, правах на трудоустройство, социальную защиту, общественную деятельность, медобслуживание и получение образования.
Законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине 11 июля подал в парламент президент Украины Владимир Зеленский в благодарность "за солидарность и поддержку Украины" в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России.
Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла более 4 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, среди прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.