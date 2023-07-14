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Рада разрешила учить теорию вождения самостоятельно, а не в автошколах

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Теперь люди, которые хотят учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол
Теперь люди, которые хотят учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 13 июля поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

В предыдущей редакции закона было указано, что "будущие водители должны были проходить подготовку, в частности теоретическую, в аккредитованных учреждениях". Однако теперь депутаты изменили это положение.

Согласно новой редакции, люди, которые хотят учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол. Однако практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Кроме этого, нардепы дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

  • ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов, то есть 8500 грн – 13 600 грн);
  • ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и прием экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, то есть 8500 грн – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 грн – 51 000 грн).

Закон вступит в силу через 90 дней после дня его опубликования (перед этим его еще должен подписать президент).

Контекст:

C 26 сентября 2022 года сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места регистрации.

В январе 2023 года в МВД представили обновленный алгоритм действий при получении водительских прав. 

19 мая в МВД сообщили, что планируют изменить условия сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения: запись на практический экзамен будет онлайн, увеличится срок на обжалование результатов с трех до 30 дней и другое. Изменения собираются ввести до конца 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, транспорт, Украина, депутаты, штраф, законопроект, документы, экзамен, Руслан Стефанчук, водительские права, сервис
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