Рада разрешила учить теорию вождения самостоятельно, а не в автошколах

Теперь люди, которые хотят учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол Фото: depositphotos.com

В предыдущей редакции закона было указано, что "будущие водители должны были проходить подготовку, в частности теоретическую, в аккредитованных учреждениях". Однако теперь депутаты изменили это положение.

Согласно новой редакции, люди, которые хотят учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол. Однако практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Кроме этого, нардепы дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов, то есть 8500 грн – 13 600 грн);

ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и прием экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов, то есть 8500 грн – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 грн – 51 000 грн).

Закон вступит в силу через 90 дней после дня его опубликования (перед этим его еще должен подписать президент).