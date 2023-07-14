Рада разрешила учить теорию вождения самостоятельно, а не в автошколах

В предыдущей редакции закона было указано, что "будущие водители должны были проходить подготовку, в частности теоретическую, в аккредитованных учреждениях". Однако теперь депутаты изменили это положение.
Согласно новой редакции, люди, которые хотят учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол. Однако практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.
Кроме этого, нардепы дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:
Закон вступит в силу через 90 дней после дня его опубликования (перед этим его еще должен подписать президент).
C 26 сентября 2022 года сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места регистрации.
В январе 2023 года в МВД представили обновленный алгоритм действий при получении водительских прав.
19 мая в МВД сообщили, что планируют изменить условия сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения: запись на практический экзамен будет онлайн, увеличится срок на обжалование результатов с трех до 30 дней и другое. Изменения собираются ввести до конца 2023 года.