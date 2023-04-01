Разжигание вражды и отрицание злости РФ. СБУ подтвердила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской лавры

По данным следствия, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.
На основании собранных улик митрополита сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В местах проживания и временного пребывания Лебедя проводят следственные действия, сообщили в СБУ.
Спецслужбы опубликовали перехват нескольких телефонных разговоров с участием, вероятно, митрополита и разных собеседников. В одном из них он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца". Говоря об оккупации Херсона, он уверяет, что "там уже везде русские флаги и люди довольны".
"Когда-то называли эту войну войной Америки с Россией до последнего украинца. Еще немного осталось",– звучит на записи.
Священник УПЦ МП также предупреждает своего собеседника, чтобы избегал находиться рядом с воинскими частями и предприятиями, которые, вероятно, могут атаковать россияне с воздуха. В другом разговоре Лебедь упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе".
В некоторых записях Лебедь переходит на русский язык. Говоря об Ужгороде и западных регионах, он заявляет, что они оказались под сильным влиянием Польши и Венгрии, "там никто по Украине не дышит".
Несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, он говорит, что и дальше будет поминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла, и призывает делать это других прихожан.
"Конечно, конечно, поминайте. Вы ведь не получали письменного указа. Помните и никого не слушайте",– говорит он на записи.
УПЦ МП– часть РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляющейся церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины" (его пока не рассматривали). Деятельность церкви запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.
По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.
Патриарх РПЦ Кирилл (в мире– Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой Донбасса.
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ.