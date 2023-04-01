Разжигание вражды и отрицание злости РФ. СБУ подтвердила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской лавры

Ранее Павел сообщил, что у него провели обыск Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

По данным следствия, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

На основании собранных улик митрополита сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В местах проживания и временного пребывания Лебедя проводят следственные действия, сообщили в СБУ.

Спецслужбы опубликовали перехват нескольких телефонных разговоров с участием, вероятно, митрополита и разных собеседников. В одном из них он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца". Говоря об оккупации Херсона, он уверяет, что "там уже везде русские флаги и люди довольны".

"Когда-то называли эту войну войной Америки с Россией до последнего украинца. Еще немного осталось",– звучит на записи.

Священник УПЦ МП также предупреждает своего собеседника, чтобы избегал находиться рядом с воинскими частями и предприятиями, которые, вероятно, могут атаковать россияне с воздуха. В другом разговоре Лебедь упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе".

В некоторых записях Лебедь переходит на русский язык. Говоря об Ужгороде и западных регионах, он заявляет, что они оказались под сильным влиянием Польши и Венгрии, "там никто по Украине не дышит".

Несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, он говорит, что и дальше будет поминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла, и призывает делать это других прихожан.

"Конечно, конечно, поминайте. Вы ведь не получали письменного указа. Помните и никого не слушайте",– говорит он на записи.