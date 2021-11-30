Руководство НКРЭКУ в 2020 году насчитало себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

"Высокопоставленные чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", – говорится в сообщении.

Сообщается, что НАПК учло материалы расследования ГБР и составило протоколы об административных правонарушениях в отношении председателя и членов НКРЭКУ по ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Протоколы направлены на рассмотрение суда.