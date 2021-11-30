ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Руководство НКРЭКУ в 2020 году насчитало себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Высокопоставленные должностные лица не проинформировали о своих премиях НАПК
Высокопоставленные должностные лица не проинформировали о своих премиях НАПК
Фото: depositphotos.com

Председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначили себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн гривен, проигнорировав очевидный конфликт интересов. Об этом 30 ноября сообщило Государственное бюро расследований.

"Высокопоставленные чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", – говорится в сообщении.

Сообщается, что НАПК учло материалы расследования ГБР и составило протоколы об административных правонарушениях в отношении председателя и членов НКРЭКУ по ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Протоколы направлены на рассмотрение суда.

Контекст:

Нынешний состав Нацкомиссии был назначен в октябре 2019 года.

"За первый год работы комиссии все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн", – писал в марте этого года "Главком".

Члены тарифной комиссии НКРЭКУ за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций "Главком", их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.

7 апреля члены НКРЭКУ приняли решение о назначении себе премий в размере от 200 тыс. до 250 тыс. грн.

28 апреля на заседании тарифной комиссии НКРЭКУ было принято решение об увеличении фонда оплаты труда на 2022 год. Зарплатный фонд увеличили с 550 млн до 601 млн грн, это больше 75% всего бюджета.

Народный депутат от "Батьківщини" Алексея Кучеренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает политику премий в Нацкомиссии. "Он вполне не против, что назначенные им же чиновники каждые три месяца выписывают сами себе премии с циничным и наглым обоснованием "за высокоинтеллектуальный труд". По факту что имеем – все потребители коммунальных услуг в стране скинулись на премии, чтобы члены и участники НКРЭКУ могли стать наконец официальными миллионерами", – заявил Кучеренко.

Теги: премия, НКРЭКУ, чиновники, Государственное бюро расследований, выплаты, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, ГБР, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (352494)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (134991)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (129040)
4
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (111344)
5
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (71040)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (66344)
7
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (61684)
8
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (47500)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS