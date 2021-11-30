Руководство НКРЭКУ в 2020 году насчитало себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

"Высокопоставленные чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", – говорится в сообщении.
Сообщается, что НАПК учло материалы расследования ГБР и составило протоколы об административных правонарушениях в отношении председателя и членов НКРЭКУ по ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Протоколы направлены на рассмотрение суда.
Нынешний состав Нацкомиссии был назначен в октябре 2019 года.
"За первый год работы комиссии все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн", – писал в марте этого года "Главком".
Члены тарифной комиссии НКРЭКУ за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций "Главком", их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.
7 апреля члены НКРЭКУ приняли решение о назначении себе премий в размере от 200 тыс. до 250 тыс. грн.
28 апреля на заседании тарифной комиссии НКРЭКУ было принято решение об увеличении фонда оплаты труда на 2022 год. Зарплатный фонд увеличили с 550 млн до 601 млн грн, это больше 75% всего бюджета.
Народный депутат от "Батьківщини" Алексея Кучеренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает политику премий в Нацкомиссии. "Он вполне не против, что назначенные им же чиновники каждые три месяца выписывают сами себе премии с циничным и наглым обоснованием "за высокоинтеллектуальный труд". По факту что имеем – все потребители коммунальных услуг в стране скинулись на премии, чтобы члены и участники НКРЭКУ могли стать наконец официальными миллионерами", – заявил Кучеренко.