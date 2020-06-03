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Садовый заявил, что Львове могут ужесточить карантин

По словам мэра Львова Андрея Садового, усиление карантина произойдет в том случае, если заболеваемость в городе превысит 23%.

Садовый: С коронавирусом мы будем жить как минимум до конца года, и с этим нужно смириться
Садовый: С коронавирусом мы будем жить как минимум до конца года, и с этим нужно смириться
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый 3 июня заявил журналистам, что в городе могут ужесточить карантинные ограничения.

По словам Садового, если заболеваемость в городе превысит 23%, местные власти обратятся к правительству Украины с предложением усилить карантин во Львове.

"Мы принимали решение: если уровень заболеваемости превысит 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера – это 19%. И вот такая черта, 11–12–15–19%, держится на протяжении последних двух недель, поэтому это средний показатель. Мы не можем одномоментно преодолеть этот вирус, тем более у нас еще много анализов ждут тестирования", – отметил Садовый.

По его мнению, с коронавирусом "мы будем жить как минимум до конца года, и с этим нужно смириться".

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/265080451360795/

Во Львовской области за последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов, получено 96 положительных результатов на COVID-19.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440. По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, во Львовской области за сутки выявили больше всего больных среди всех регионов страны.

Теги: Львов, Андрей Садовый, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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