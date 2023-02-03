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СБУ подозревает чиновников Минобороны на хищении госсредств при строительстве казарм

СБУ расследует механизм хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих
СБУ расследует механизм хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих 
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности заявила 3 февраля о ликвидации масштабной схемы присвоения государственных денег, выделенных на развитие военной инфраструктуры Сил обороны.

По данным ведомства, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

Как отмечает СБУ, они организовали механизм хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона, которые выделили еще в 2017 году.

Следствие установило, что руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой на выполнение ремонтно-строительных работ. Согласно подписанным документам подрядчик должен был провести капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Однако указанные работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом казармы остались непригодными для проживания военнослужащих.

Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. Во время обысков в управлении и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Сейчас работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Николаев, бюджет, обыск, следствие, оборона, строительство, ремонт, деньги, правоохранители, Минобороны, ВСУ, документы, хищения, военнослужащий, подозрение, обыски, сделка, хищение
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