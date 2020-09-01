СБУ провела учения по защите Северо-Крымского канала от диверсантов

Координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) провела плановое антитеррориcтическое учение на территории шести районов Херсонской области, в том числе на сооружениях Северо-Крымского канала. О деталях учения рассказали в пресс-службе ведомства 1 сентября.
Координационная группа училась защищать объекты критической инфраструктуры области, в частности один военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ), Каховскую гидроэлектростанцию, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала, рассказали в СБУ.
К учениям присоединились сотрудники полиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения ВСУ.
По сценарию учений условные диверсанты пытались совершить диверсии на стратегических объектах и минировать помещения и оборудования.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Премьер-министр Украины 7 августа заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.