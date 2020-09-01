СБУ провела учения по защите Северо-Крымского канала от диверсантов

Координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины провела учения по защите объектов критической инфраструктуры области в шести районах Херсонской области. Группа отработала защиту сооружений Северо-Крымского канала от диверсантов, рассказали в Службе безопасности Украины.

Координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) провела плановое антитеррориcтическое учение на территории шести районов Херсонской области, в том числе на сооружениях Северо-Крымского канала. О деталях учения рассказали в пресс-службе ведомства 1 сентября.

Координационная группа училась защищать объекты критической инфраструктуры области, в частности один военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ), Каховскую гидроэлектростанцию, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала, рассказали в СБУ.

К учениям присоединились сотрудники полиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения ВСУ.

По сценарию учений условные диверсанты пытались совершить диверсии на стратегических объектах и минировать помещения и оборудования.