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СБУ за год разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств

В Службе безопасности Украины заявили, что шестеро разоблаченных шпионов стали в Украине персонами нон грата.

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По материалам СБУ за год открыли 239 уголовных производств
По материалам СБУ за год открыли 239 уголовных производств
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украина в 2019 году разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Все шесть человек стали в Украине персонами нон грата.

В СБУ добавили, что во Львовской области разоблачили российского консул-советника. По версии следствия, он собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины и готовил представителей национальных меньшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

В течение года по материалам контрразведки СБУ было открыто 239 уголовных производств, среди которых 57 производств связаны с государственной изменой, семь – со шпионажем, 54 – с террористической и диверсионной деятельностью, а также четыре –  с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, шпионаж, террористы, следствие, Львовская область, контрразведка, дипломаты, Служба безопасности Украины
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