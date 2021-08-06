СБУ задержала экс-чиновника "Укрзалізниці", который скрывался от следствия после хищения средств компании

По данным следствия, экс-чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин. К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.

"Согласно заключенному договору, подрядчики должны были обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. Однако участники схемы фактически не проводили соответствующие работы, а переведенные на их счета средства вывели в тень", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали его на железнодорожном вокзале в Киеве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщили о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.