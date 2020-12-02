СБУ задержала в Борисполе партию бриллиантов на 17 млн грн

В аэропорту Борисполь правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах двух пассажирок, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины выявила партию бриллиантов в Международном аэропорту Борисполь, которую две украинки нелегально планировали ввезти в страну. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две гражданки Украины, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока.

Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей составляет почти 17 млн грн.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты.