Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

В перечне областей, в которых нельзя смягчать карантин, –Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская и Черниговская.

По состоянию на 15 июля шесть областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно списку, к ослаблению карантина не готовы следующие области:

Винницкая (показатель динамики распространения инфекции составляет 57,96% при норме менее 10%);

Волынская (превышен показатель выявления новых случаев инфекции: 18,66% при необходимых 11%);

Донецкая (охват тестирования – 20,77 на 100 тыс. населения при минимальном показателе 24);

Закарпатская (загруженность больничных коек – 63,35%, показатель выявления новых случаев заражения составляет 13,40%);

Харьковская ( показатель выявления новых случаев заражения составляет 11,19%);

Черниговская (охват тестирования – 17,77 на 100 тыс. населения при минимальном показателе 24).

Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали семь областей. За сутки с 14-го по 15 июля из перечня Минздрава исчезла Одесская область.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта. С 12 марта в стране действует карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. С 22 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии улучшения эпидемической ситуации.

Последний раз Кабмин продлил действие карантина до 31 июля. Источник газеты "Сегодня" в Минздраве заявлял, что карантин, скорее всего, будет продлен еще на две недели.