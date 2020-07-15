Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

По состоянию на 15 июля шесть областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно списку, к ослаблению карантина не готовы следующие области:
Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали семь областей. За сутки с 14-го по 15 июля из перечня Минздрава исчезла Одесская область.
По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.
Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта. С 12 марта в стране действует карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. С 22 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии улучшения эпидемической ситуации.
Последний раз Кабмин продлил действие карантина до 31 июля. Источник газеты "Сегодня" в Минздраве заявлял, что карантин, скорее всего, будет продлен еще на две недели.