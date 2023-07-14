Силы ТрО подписали меморандум о сотрудничестве с Координационным центром по оказанию правовой помощи. Как военные помогают в зоне боевых действий

Издание отмечает, что документ был подписан после публичного обсуждения с неправительственным сектором и органами государственной власти.

13 июля бывший заместитель генпрокурора Украины юрист Гюндуз Мамедов и адвокат, военнослужащий ВСУ Игорь Николаев в колонке для ZN.UA рассказали подробности такого сотрудничества.

"Из-за негативной ситуации с безопасностью в зоне ведения боевых действий органы государственной власти и местного самоуправления не всегда могут гарантировать доступ к правовой помощи в полном объеме. В таких ситуациях незаменимы военнослужащие Сил территориальной обороны ВСУ, ведь они, кроме боевых заданий, выполняют и ряд других функций, связанных с гражданским населением. И одна из относительно новых – оказание правовой помощи согласно закону Украины "Об основах национального сопротивления", – отметили они.

Авторы колонки подчеркнули, что в первую очередь речь идет о первичной неотложной помощи параюриста (оказывает первую помощь в виде правовых консультаций, информации и перенаправления).

"Прежде всего – информирование лица о его правах, а также о возможностях получить от государства гарантированные им услуги и сервисы. Информирование о ближайших государственных учреждениях (центрах предоставления бесплатной помощи, центрах предоставления административных услуг, нотариусах, государственных и частных исполнителях, органах юстиции и тому подобное). Например, совместно с руководством Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины (деятельность управления распространяется на территорию Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей) составлена карта действующих учреждений на определенной территории и буклеты с актуальной информацией о возможности обратиться в структурные подразделения Минюста с указанием адресов и телефонов "горячей линии", – написали Мамедов и Николаев.

Они рассказали, что "в местах ведения боевых действий вопрос, к кому обратиться, решается сам собой".

"Люди вынуждены обращаться к военнослужащим по всем беспокоящим их вопросам. Ведь больше не к кому. Именно от военнослужащих они получают первичную неотложную помощь. То ли это касается продуктов питания, питьевой воды, лекарств, необходимости эвакуировать свои семьи и детей в более безопасные места, получения социальной, психологической и правовой помощи и тому подобное. В первую очередь речь идет об офицерах подразделений гражданско-военного сотрудничества (CIMIC), которые и обеспечивают взаимодействие с гражданским населением в зонах ответственности своего подразделения. Именно на них возложена обязанность выявлять и обеспечивать неотложные, жизненно важные потребности населения. Однако в реалиях войны людям не обязательно самим искать офицера CIMIC. Если человек натолкнулся на военнослужащего, ему нужно лишь рассказать о своих потребностях, а военнослужащий должен обеспечить контакт с CIMIC", – объясняют авторы материала.

По их словам, военнослужащие также могут связать человека, который к ним обратился, с неправительственными организациями, которые среди прочего оказывают также психологическую и гуманитарную помощь.

"Безусловный приоритет государства – обеспечить конституционные права каждого гражданина, где бы он ни находился. И именно с помощью военнослужащих Сил ТрО ВСУ, которые находятся в зоне ведения боевых действий, можно установить непосредственную прямую коммуникацию с жителями "серых зон", где не действует ни один из органов государственной власти и местного самоуправления, нет телефонной и интернет-связи, что делает невозможным для населения лично обратиться в центр БПП (бесплатной правовой помощи. – "ГОРДОН") или неправительственные организации. Именно благодаря эффективному налаживанию этой коммуникации мы сможем помочь максимальному количеству наших граждан, а это сотни тысяч человек, которые в этом нуждаются", – заявили Мамедов и Николаев.