"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев

Горняк: Зачем присылать разорванные вещи? Вам что, сложно их выбросить в мусорник? Фото: kristygor / Instagram

"Люди, которые бежали из своих домов, вряд ли сейчас нуждаются в такой обуви", – отметила она.

Фото: kristygor / Instagram

"Скажите: есть ли у вас совесть? Зачем присылать разорванные вещи? Вам что, сложно их выбросить в мусорник?" – спросила Горняк и показала фото обуви с дыркой.

Фото: kristygor / Instagram

Горняк отметила, что волонтеры сами оплачивают все посылки и на непригодные вещи зря тратят деньги и время.





Фото: kristygor / Instagram

Горняк отметила, что находится в Украине и является волонтером штаба "Баба Надя".

"Наш штаб активно каждый день прилагает усилия, чтобы как можно быстрее до вас долетела маленькая посылочка с вещами, потому что вместе мы – несокрушимы!" – написала жена Остапчука 5 апреля в Instagram.

Она поблагодарила всех людей, присоединившихся к благотворительным инициативам и показала, как помогает распределять посылки.

"Для тех, кто послал мусор, порванные вещи, обувь, даже не имею слов. Но вот думаю: "Для вас переселенцы – это кто?" – спросила она.

Горняк призналась, что от работы в штабе у нее болит спина, но сердцу легче, потому что нет времени листать ленту с новостями.

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