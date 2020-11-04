ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Словакия начнет тестирование на антиген COVID-19 на границе с Украиной

На границе между Украиной и Словакией с 9 ноября частная компания будет проводить тестирование на антиген COVID-19. На других пограничных переходах такие тесты планируют начать проводить не ранее 15 ноября.

В Словакии проводят массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию
В Словакии проводят массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию
Фото; EPA

С 9 ноября Словакия запустит на границе с Украиной пилотный проект тестирования на антиген COVID-19. Со 2 ноября в стране действует комендантский  час – только люди, имеющие отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, могут пересекать словацкую границу. Об этом 4 ноября сообщает Dennik N.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что тесты на антиген будут проводить на государственных границах. Граждане должны будут показать отрицательный ПЦР-тест либо пройти тест на антиген.

Госсекретарь МИД Мартин Клус уточнил, что тестирование на антиген начнется на украинской границе с 9 ноября. Тесты будет делать частная компания. На других пограничных переходах такие тесты могут начать проводить не ранее 15 ноября.

По словам Клуса, сначала словацкие власти хотят провести тесты для примерно 9 тыс. человек, которые за неделю пересекают словацко-украинскую границу. Он отметил, что это также будет проверка надежности антигенных тестов, поскольку люди, которые приезжают из Украины, также должны пройти ПЦР-тест на коронавирус в Словакии на пятый день после прибытия. Результаты тестов, проводимых в Европейском союзе, продолжат признавать.

Тесты на антиген также планируют начать делать и в аэропортах.

Тест на антиген коронавируса проводится по методике ПЦР, когда у пациента при помощи ватной палочки берется из глотки проба слюны. Единственное отличие заключается в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Но он не всегда может быть точным.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. В столице страны Братиславе утром люди ждали в очереди от одного до трех часов. В других городах время ожидания составляло порядка двух часов.

Медики делают гражданам быстрый тест на антиген, премьер-министр страны Игорь Матович призвал тех граждан, которые получат положительный результат, уходить на самоизоляцию, пишет Aktuality. К процессу массового тестирования привлекли армию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

На 1 ноября в Словакии зарегистрировано более 59 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от COVID-19 219 пациентов, вылечилось 12,7 тыс.

Теги: Словакия, граница, комендантский час, инфекция, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мика Ньютон рассказала , чем занимается ее муж-американец
Мика Ньютон рассказала , чем занимается ее муж-американец
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
51-летняя Лопес надела свадебное платье
51-летняя Лопес надела свадебное платье
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS