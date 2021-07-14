Снижение среднего возраста больных COVID-19 может быть предвестником начала новой волны в Украине – НАН

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 468 в течение недели 14–20 июля 2021 года и 442 – в течение недели 21–27 июля", – отметили в НАН.

В то же время темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедляются – при сохранении такой тенденции число новых случаев коронавирусной инфекции прекратит уменьшаться примерно через две недели, подчеркнули ученые.

По их мнению, стремительное падение среднего возраста больных и умерших может указывать на будущий рост заболеваемости в Украине.

"Снижение среднего возраста больных может быть предвестником начала новой эпидемической волны, поскольку эпидемический процесс среди молодежи, как правило, развивается с некоторым опережением", – говорится в прогнозе.

Ученые НАН обеспокоены существенным ухудшением ситуации в Европе на фоне распространения штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". По их словам, катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, в частности – футбольное Евро 2020.

"Такая ситуация внушает определенный скепсис относительно целесообразности проведения массовых мероприятий в Украине", – считают исследователи.

Они добавили, что "сейчас важно выиграть как можно больше времени для вакцинации населения".