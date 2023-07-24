ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Сотрудники ГБР задержали бывшего одесского военкома, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В субботу, 22 июля, фигуранту объявили о подозрении в незаконном обогащении
В субботу, 22 июля, фигуранту объявили о подозрении в незаконном обогащении
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Сотрудники Госбюро расследований совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ГБР.

В субботу, 22 июля, ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

"Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, местоположение. Два дня продолжались активные поиски и в итоге в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн. 

В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.

Контекст:

Имени подозреваемого в ведомстве не называют, но, судя по обстоятельствам дела и опубликованному фото, речь идет об экс-руководителе Одесского регионального центра комплектования Евгении Борисове.

В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.

Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.

"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.

28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Одесса, коррупция, расследование, Евгений Борисов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного со съемками Горбуновым сериала за 33 млн. грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного со съемками Горбуновым сериала за 33 млн. грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
Галина ГРИШИНА
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Все, чего я достиг, это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Галина ГРИШИНА
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного – 21-летняя дочь экс-жены Джеджулы показала их свадебные фото
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного – 21-летняя дочь экс-жены Джеджулы показала их свадебные фото
Галина ГРИШИНА
Как приготовить вкусную и ароматную вишневую наливку. Точные пропорции и пошаговый рецепт всего из пяти продуктов
Как приготовить вкусную и ароматную вишневую наливку. Точные пропорции и пошаговый рецепт всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото
56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (207301)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (72342)
3
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (55228)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (44884)
5
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (26793)
6
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (21579)
7
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (19866)
8
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания (17518)
 
 
 
 